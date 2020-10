Ligue 1 : Kimpembe, Paredes, Rafinha, Kean… quelle équipe du PSG contre Nîmes ?

C’est un véritable casse-tête qui se présente pour Thomas Tuchel. Confronté à une cascade d’absences entre blessures, suspensions et Covid-19 pour le déplacement du PSG, ce vendredi, à Nîmes (7e journée de Ligue 1), l’entraîneur allemand va devoir se creuser les méninges pour constituer son équipe.

Il n’y a qu’au poste de gardien de but qu’il est tranquille. Sauf nouveau dur d’ici le coup d’envoi, Keylor Navas va tenir sa place dans la cage parisienne. C’est pour le reste que cela se complique. En défense, Marquinhos et Layvin Kurzawa sont suspendus, alors que Juan Bernat et Thilo Kehrer sont blessés. Un doute subsiste également sur la présence de Colin Dagba, cas contact après avoir côtoyé Mattéo Guendouzi chez les Espoirs.

Laissé sur le banc avec l’équipe de France en Croatie, Presnel Kimpembe sera aligné en défense centrale en compagnie d’Abdou Diallo, qui devrait en profiter pour retrouver une place de titulaire. Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker ont, quant à eux, de grandes chances d’occuper respectivement le côté droit et le côté gauche.

Dans l’entrejeu, Paris sera privé de Julian Draxler et Marco Verratti, revenus blessés de sélection, d’Ander Herrera, testé positif au Covid-19, mais aussi de l’une de ses dernières recrues Danilo Pereira, cas contact de Cristiano Ronaldo au sein de l’équipe du Portugal. Idrissa Gueye et Leandro Paredes, malgré un retour tardif de sélection, pourraient prendre place devant la défense avec sur les côtés Pablo Sarabia et Rafinha, qui devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Tout comme Moïse Kean en attaque en raison de la blessure de Mauro Icardi, touché au ligament interne d’un genou à l’entraînement, et de la suspension d’Angel Di Maria. Pour accompagner l’attaquant Italien, Tuchel va devoir trancher entre Kylian Mbappé et Neymar, qui ont été très sollicités avec leur sélection. A moins que le coach des champions de France opte pour le jeune Kays Ruiz-Atil pour permettre à ses deux stars de s’économiser à quatre jours de la réception de Manchester United en Ligue des champions.

L’équipe probable du PSG

Navas



Florenzi, Kimpembe, Diallo, Bakker



Rafinha, Gueye, Paredes, Sarabia



Kean, Mbappé (ou Neymar ou Ruiz-Atil)