Ligue 1 : Le PSG décimé et en danger à Nîmes ?

C’est encore pire que prévu. Entre les blessés, les suspendus et les retours tardifs de sélection, le PSG sera privé d’une large partie de son effectif pour le déplacement à Nîmes, ce vendredi soir, pour la 7e journée de Ligue 1.

Comme un air de déjà-vu pour Thomas Tuchel, confronté à ce même problème en début de saison avec de fâcheuses conséquences. Fortement décimée par le Covid-19, son équipe s’était inclinée à Lens (1-0) puis contre Marseille trois jours plus tard (0-1). Un scénario qui pourrait se reproduire dans le Gard au regard des nombreuses absences.

En plus d’Angel Di Maria, Layvin Kurzawa, Marquinhos (suspendus) et Juan Bernat (blessé), Paris devra composer sans Marco Verratti et Julian Draxler, revenus blessés de sélection, ni Ander Herrera, testé positif, ni Danilo Pereira, cas contact de Cristiano Ronaldo, et ni Mauro Icardi, touché aux ligaments internes du genou à l’entraînement, et Thilo Kehrer, blessé aux adducteurs. Un doute également persiste pour Colin Dagba, lui aussi cas contact.

«On a un peu de malchance», a glisé Tuchel, qui fait face à un véritable casse-tête pour composer son onze de départ. «Si on a seulement 11, 12 ou 13 joueurs capables de commencer, c'est aussi plus facile de choisir», a-t-il ironisé. Et il ne devrait pas avoir d’autre choix que de faire appel aux joueurs rentrés tardivement de sélection avec les risques que cela comporte. Comme Neymar, également en délicatesse avec son dos, Kylian Mbappé, qui a joué 90 minutes, mercredi, en Croatie avec l’équipe de France, Moïse Kean ou encore Leandro Paredes.

Parmi les rares bonnes nouvelles, Rafinha, dernière recrue de l’été, devrait lui faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. «Il a pu s’entraîner avec nous pendant 10 jours, c’est un joueur très technique, très humble et très agréable. Je sais qu’il va rapidement s’adapter, et il pourrait bien sûr jouer à Nîmes», a indiqué le coach parisien, face à un dilemme entre faire tourner avec le risque de rechuter, alors que le PSG reste sur quatre succès consécutifs, ou faire appel aux cadres qui pourraient arrivés fatiguer au moment de la venue de Manchester United, dans quatre jours, en Ligue des champions.

«Il faut que je trouve des solutions pour avoir une équipe ambitieuse, une équipe qui nous permet d’attaquer et de marquer des buts. Nous n’avons jamais pris un match à la légère avant la Ligue des champions, et nous ne commencerons pas à Nîmes. Mais nous devons faire attention à la santé des joueurs, et certains comme Mbappé ou les Sud-Américains ont beaucoup joué et voyagé. Ça peut être un casse-tête, mais on veut pousser l’équipe à gagner avant Manchester.» Le seul moyen de préparer au mieux le rendez-vous le plus important de ce début de saison.