Coupe du monde : Alexis Pinturault repart à la conquête du gros globe de cristal

Le coup d’envoi de la saison de ski alpin version 2020-2021 sera donné samedi à Sölden (Autriche). Et Alexis Pinturault sera une nouvelle fois parmi les favoris pour le titre final.

Après avoir terminé 2e, à deux points du grand vainqueur Aleksander Aamodt Kilde dans la course au gros globe de cristal, au terme d’une saison écourtée à cause de la pandémie de coronavirus en mars dernier, le skieur français de Courchevel espère enfin triompher. Même s’il devra encore batailler face au tenant du titre norvégien et de son compatriote Henrik Kristoffersen, spécialiste des épreuves techniques.

A 29 ans, Alexis Pinturault espère enfin être le premier français à ramener dans l’Hexagone le prestigieux trophée depuis Luc Alphand en 1997. Mais il est vrai que cette nouvelle saison s’annonce particulière et indécise en raison de l’actuelle situation sanitaire qui touche la planète.

«C’est difficile de se projeter sur le général, a confié celui qui aime particulière la piste autrichienne où il s’était imposé l’an passé. C’est sûr que ça reste un objectif, mais je dois aussi garder à l’esprit que je peux être mis sur la touche un week-end parce que j’ai été cas contact ou que je n’ai pas un contre test négatif avant le week-end. C’est ça qui peut amener beaucoup d’incertitude cet hiver.»

Et la Fédération internationale de ski a d’ailleurs pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d’avoir de nombreux cas avec une refonte du calendrier. Ainsi, les skieurs n’auront pas le droit à la tournée nord-américaine, pas de combiné pour la première fois depuis 1977-1978 et auront deux jours consécutifs régulièrement consacrés à une même discipline comme les deux slaloms de Chamonix les 30 et 31 janvier.

«Comme il n’y a plus de combiné j’aurai moins d’entraînement en descente, ça va me ménager du temps pour me reposer ou mieux me préparer, a-t-il expliqué. Le géant et le slalom sont la priorité, il y aura malgré tout un peu de super-G, notamment les plus techniques comme à Bormio (Italie) où je serai probablement.» Avec l’espoir de briller et d’enfin se retrouver au sommet.

