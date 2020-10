Ligue 1 : l'OM doit accélérer contre Bordeaux avant la Ligue des champions

L’Olympique de Marseille reçoit samedi Bordeaux lors de la 7e journée de Ligue 1 avec l’envie de décrocher un premier succès à domicile. Avant de retrouver la Ligue des champions sept ans après.

Une première à domicile avant de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes ? Avec la réception des Girondins, l’OM espère décrocher une première victoire au Vélodrome après une défaite (contre Saint-Etienne) et deux nuls (Lille, Metz) mais aussi une première victoire depuis le 13 septembre. Car depuis la fin de sa série noire contre le PSG (0-1), Marseille ne gagne plus (1 défaite, 3 nuls).

Sans Dimitri Payet (suspendu deux matchs après son rouge contre Lyon), les Phocéens devront monter leur niveau de jeu face aux Bordelais, qui auront dans leur rang Hatem Ben Arfa et qui comptent le même nombre de points qu’eux au classement de Ligue 1 après plusieurs bons résultats dont deux nuls contre Lyon et Nice. Une victoire permettrait donc aux Olympiens de se préparer de la meilleure des manières pour la C1.

«C’est une équipe qui cherche la profondeur. Ils sont dangereux avec la vitesse devant. C’est un gros défi car c’est une bonne équipe, a détaillé André Villas-Boas. On doit être à notre meilleur niveau. J’ai demandé aux joueurs d’être concentrés et de faire mieux. On attend cette victoire pour exploser, on a besoin de ça.»

D’autant qu’ensuite, les hommes du Portugais vont enchaîner avec la Ligue des champions et un déplacement en Grèce sur la pelouse de l’Olympiakos. C’est même un énorme enchaînement de matchs tous les trois jours qui les attendent jusqu’au 6 novembre. Après Bordeaux et le club grec, ce seront Lorient, City, Lens, Porto et Strasbourg qui se dresseront sur la route des Marseillais.

Autant dire qu’ils devront réellement montrer un autre niveau de jeu que depuis ce début de saison. Et cela, AVB l’a bien indiqué. «Le message est clair et unique, on doit être en Ligue des champions la saison prochaine, a lancé l’ancien entraîneur de Chelsea. Et tout le monde doit être un peu plus concentré. Parce qu’on attend un peu plus des performances individuelles. Certains étaient un peu trop bas sur cet aspect.» C’est clair, net et précis.