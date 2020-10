GP d'Aragon MotoGP : désillusion pour Fabio Quartararo qui perd la tête du championnat du monde

Parti en pole position, Fabio Quartararo a terminé à une très pâle 18e place, dimanche lors du Grand Prix MotoGP d'Aragon remporté par Alex Rins. Le Français n'est plus leader du championnat du monde.

Le Français cède sa place à Joan Mir, troisième en Espagne, devancé par Alex Rins, qui décroche sa première victoire de la saison (sa 3e en carrière), et Alex Marquez, petit frère de Marc. De son côté, Johann Zarco a terminé à une belle dixième place.

Parti en pole position, le Niçois, qui avait confié avant la course qu’il n’avait pas de «grip» a connu une course incroyablement frustrante voyant un à un les concurrents le dépasser sans rien pouvoir faire. Après la course, il a d'ailleurs expliqué à son équipe qu'il avait un problème à l'avant de sa moto.

Alors qu’il reste quatre courses, Fabio Quartararo se retrouve donc avec 6 points de retard sur Joan Mir. L’Espagnol Maverick Vinales (109) et l'Italien Andrea Dovizioso (106) suivent derrière.

NEW championship leader! @JoanMirOfficial takes over at the top for the first time as @suzukimotogp lead the Team's Championship! #AragonGP pic.twitter.com/J34yyKMLAl

— MotoGP (@MotoGP) October 18, 2020