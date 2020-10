Vidéo : La terrible chute de Julian Alaphilippe qui a percuté une moto sur le Tour des Flandres

Le champion du monde à terre. Alors qu’il était dans le trio de tête sur le Tour des Flandres, avec Wout van Aert et Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe a été victime d’une terrible chute après avoir percuté une moto et a été contraint d’abandonner.

A 35 kilomètres de l’arrivée, le coureur de Deceuninck-Quick Step, présent pour la première fois sur le Ronde et passé à l'attaque quatre kilomètres plus tôt, occupait la 3e position du groupe de tête quand il a heurté une moto de l'organisation, qui roulait à faible allure sur le côté de la route.

Si Mathieu Van der Poel est parvenu à s’écarter de justesse, le Français n’a pu éviter l’impact. Passé par-dessus son vélo et retombé violemment sur le dos, il est resté de longues minutes allongé sur le sol, criant de douleur, avant de pouvoir se redresser et d'être pris en charge par une équipe médicale.

Sérieusement touché au bras droit, Julian Alaphilippe, qui figurait parmi les favoris et qui disputait sa dernière course de l’année, n’a pu repartir et a vu sa saison s’achever de la pire des manières.