Vidéo : Sergio Agüero au cœur d’une polémique après un geste déplacé envers une arbitre

Sergio Agüero a fait son retour sur les terrains de Premier League. Un come-back, lors de la victoire, samedi, de Manchester City contre Arsenal (1-0), accompagné d’une polémique pour l’attaquant argentin accusé d’un geste déplacé envers une arbitre.

A cinq minutes de la mi-temps, la juge de touche a accordé une touche en faveur des Gunners. Mécontent de cette décision, le «Kun», qui estimait ne pas avoir touché le ballon, a dans un premier temps tenté de convaincre l’assistante, restée impassible devant ces contestations, avant de passer son bras autour de son cou et de l’agripper par la nuque.

How did Aguero get away with this? pic.twitter.com/XAbp5nIuKF

— Footy Humour (@FootyHumour) October 17, 2020