Vidéo : Un gardien mordu au visage en Ligue 2 par un joueur, qui dément et dénonce des propos racistes

La fin de match a été tendue entre Valenciennes et Sochaux. Alors que les deux équipes de Ligue 2 ne sont pas parvenues à se départager (0-0), samedi, au terme d’une rencontre marquée par de nombreuses fautes (44 au total), des échauffourées ont éclaté au coup de sifflet final au milieu du terrain, où un joueur sochalien aurait mordu au visage le gardien valenciennois.

Au moment de quitter le terrain, Jérôme Prior était très remonté. Le portier formé à Bordeaux a exhibé sa joue ensanglantée tout en accusant le milieu de terrain Ousseynou Thioune de l’avoir mordu.

Quelques instants plus tôt, les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête à proximité du rond central avant que Prior ne repousse violemment l’international sénégalais, qui s'en serait pris physiquement à son adversaire.

Une version défendue par le président de Valenciennes. «C’est vraiment regrettable. Il ne faut pas minimiser l’incident ou le nier. Jérôme (Prior), avec qui j’ai parlé, a vraiment une grosse morsure à la joue, il saignait», a indiqué à l’AFP Eddy Zdziech, qui fait «confiance aux arbitres et à la commission de discipline pour prendre les décisions qui s’imposent.»

De son côté, Ousseynou Thioune a en revanche nié toute morsure et a accusé Jérôme Prior d’insultes racistes. «En deuxième mi-temps lorsque je suis venu lui chiper la balle tout près du but, il a recommencé à me parler et m’a dit casse-toi, ‘sale noir’», a affirmé le milieu de terrain au quotidien local L’Est républicain.

Et de poursuivre : «Après le match, je suis venu lui dire que ce n’était professionnel de tenir ces propos. C’est là encore qu’il m’a répété ‘casse-toi, sale noir’. Sur cette deuxième fois, alors oui, j’ai dit ‘on sort et on va s’expliquer sur ça’. J'ai mis ma tête contre sa joue, c’est vrai. Et, oui, j’étais énervé, je voulais donner un coup de tête. Mais quand j’ai réfléchi, j’ai retiré ma tête. Il n’y a pas eu de morsure.»

«Quand on regarde bien la vidéo, j’avais mes mains à l’intérieur de mes poches. Les têtes sont proches. Après, on voit un mouvement de bras de tous les deux et je suis parti. Si je l’avais mordu, il aurait eu une autre réaction que ça. Pour moi, il a fait lui-même cette marque, que j’ai vue après sur les images. Une morsure aurait laissé des traces de dents. Là, ce n’est pas le cas», a ajouté l’international sénégalais.

La commission de discipline de la LFP devrait se saisir du dossier pour faire toute la lumière sur cettr incidents. Et si les faits sont avérés, les deux joueurs pourraient écoper d’une lourde suspension.