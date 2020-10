Vidéo : Un gardien mordu au visage par un joueur en Ligue 2

La fin de match a été tendue entre Valenciennes et Sochaux. Alors que les deux équipes de Ligue 2 ne sont pas parvenues à se départager (0-0), samedi, au terme d’une rencontre marquée par de nombreuses fautes (44 au total), des échauffourées ont éclaté au coup de sifflet final au milieu du terrain, où un joueur sochalien aurait mordu au visage le gardien valenciennois.

Au moment de quitter le terrain, Jérôme Prior était très remonté. Le portier formé à Bordeaux a exhibé sa joue ensanglantée tout en accusant le milieu de terrain Ousseynou Thioune de l’avoir mordu.

Quelques instants plus tôt, les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête à proximité du rond central avant que Prior ne repousse violemment l’international sénégalais, qui s'en serait pris physiquement à son adversaire.

Dans la foulée, l’entraîneur et les joueurs sochaliens ont pris la défense de Thioune, en déclarant avoir subi les insultes de certains Valenciennois, et particulièrement de Teddy Chevalier et Jérôme Prior, tout au long de la rencontre.

Mais ce geste pourrait coûter très cher à Ousseynou Thioune. La commission de discipline de la LFP devrait se saisir du dossier pour faire la lumière sur ces incidents. Et si les faits sont avérés, le Sochalien pourrait écoper d’une lourde suspension. A l’instar de Luis Suarez, connu pour ses morsures.

Lorsqu’il jouait à Liverpool, l’attaquant uruguayen avait été suspendu dix matchs pour avoir mordu Branislav Ivanovic en 2013, puis quatre mois après récidivé sur le défenseur italien Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.