Tour des Flandres : le motard en cause dans la chute de Julian Alaphilippe «envisage d’arrêter»

C’est un pilote chevronné avec 20 ans d’expérience. Mais le motard qui a provoqué la chute de Julian Alaphilippe, dimanche, sur le Tour des Flandres envisage sérieusement de se retirer.

A 35 kilomètres de l’arrivée, le Français était échappé avec Mathieu van der Poel et Wout van Aert quand il a soudainement heurté une moto de l’organisation, qui roulait à faible allure sur le côté de la route. Le champion du monde, présent pour la première fois sur le Ronde, est passé par-dessus son vélo avant de retomber violemment sur le sol. Victime de fractures à la main droite, il a été contraint d’abandonner et sera opéré ce lundi en Belgique.

Choqué d’être à l’origine de cette chute, le motard s’est immédiatement arrêté pour s’enquérir de la santé d’Alaphilippe tout en s’excusant à de multiples reprises. «J’ai été très choqué. Je fais ça depuis 20 ans et ça ne m’est jamais arrivé», a déclaré Eddy Lissens à Nieuwsblad. Ancien policier à la retraite, ce Belge de 64 ans se défend néanmoins d’avoir eu un comportement «inhabituel». «Pourquoi étions-nous sur la droite de la route ? Ceux qui se posent la question n’ont jamais participé à une course de vélo. Je n’ai rien fait d’inhabituel. Ces choses-là se passent 100 fois par course. On a eu juste de la malchance», a-t-il assuré.

Un avis qui n’était évidemment pas partagé par le patron de l’équipe Deceuninck-Quick Step, très remonté après la chute de son coureur. «Ce motard du jury n’avait rien à faire là. Sa place n’était pas non plus à l’intérieur du virage mais bien à l’extérieur. Les coureurs prennent toujours la trajectoire la plus courte. C'était évident qu'il passerait là et non en face», a lancé Patrick Lefevere.

Une colère qui s’est également répandue sur les réseaux sociaux, où Eddy Lissens a été pris à partie. Profondément marqué par cet incident, il réfléchit à ne plus enfourcher sa moto. «J’envisage d’arrêter, a-t-il affirmé. J’ai été fort affecté par cette chute. Les blessures d’Alaphilippe sont conséquentes et il a perdu ses chances de remporter le Tour des Flandres. Cela me touche beaucoup. Après la course, j’ai été la cible des réseaux sociaux dans le monde entier. Cela m’a blessé profondément. Je me sens coupable même si je ne pouvais rien faire d’autre dans cette situation». Une terrible chute qui pourrait donc encore avoir de lourdes conséquences.