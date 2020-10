Vidéo : Novak Djokovic croise des enfants en promenant son chien et leur donne un cours de tennis en pleine rue

Alors qu'il promenait son chien, Novak Djokovic a croisé dimanche un groupe de jeunes enfants qui l'ont rapidement reconnu et qui ont surtout eu l'honneur d'avoir un cours de tennis improvisé.

Une semaine après sa défaite à Roland-Garros face à Rafael Nadal, le n°1 mondial est parti passer du bon temps chez lui, à Belgrade (Serbie) afin de se reposer pour ensuite terminer comme il se doit la saison.

Et alors qu'il promenait son chien, Novak Djokovic a été reconnu par plusieurs enfants qui sont venus à sa rencontre. L'un d'entre eux avaient une raquette (on ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs vu l'heure), il n'en a alors pas fallu beaucoup plus pour que «Nole» ne décide d'improviser un cours de tennis.

Un moment de partage inoubliable pour les enfants qui deviendront peut-être les futures stars serbes de la petite balle jaune dans les prochaines années grâce à ce cours.