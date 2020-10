DIRECT - PSG-Manchester United (1-1) : Paris égalise par… Martial

Le PSG accueille Manchester United, mardi soir, en ouverture de la Ligue des champions 2020-2021. Suivez la rencontre en direct sur CNews.fr

Changement du côté de MU : entrée de Paul Pogba à la place d'Alex Telles.

BUT POUR LE PSG ! Sur un corner tiré par Neymar, Anthony Martial reprend de la tête et trompe son propre gardien. 1-1.

Changement du côté du PSG : entrée de Moise Kean à la place d’Idrissa Gueye

Place à la 2nde période au Parc des Princes.

A noter que dans l'autre rencontre qui concerne les clubs français, Rennes est accroché par Krasnodar (0-0).

C'est la pause au Parc des Princes. Le PSG est mené par Manchester United (0-1). Il faudra renverser la vapeur en seconde période.

Le penalty est a retiré. Après que le gardien parisien était avancé. Cette fois, Bruno Fernandes le transforme. Ca fait 0-1 pour Manchester United.

Keylor Navas stoppe le penalty frappé par Bruno Fernandes. On en reste à 0-0.

PENALTY POUR MANCHESTER UNITED. Abdou Diallo se rend coupable d'une faute sur Anthony Martial dans la surface.

A noter que Rennes joue contre Krasnodar dans le même temps. Nous vous tiendrons au courant du résultat dans ce live.

Le coup d'envoi est donné entre le PSG et Manchester United au Parc des Princes.

Pour rappel, en raison du couvre-feu imposé à Paris (21h-6h), la rencontre entre le PSG et Manchester United se dispute à huis clos.

Statistique assez incroyable pour le PSG. Depuis 2012, en 24 matchs en phase de poules de la Ligue des champions au Parc des Princes, le club parisien n'a jamais connu la défaite (19 victoires et 5 nuls).

A noter qu'Edinson Cavani ne sera pas de retour au Parc des Princes. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, en manque de forme, n'a pas été retenu par Ole Gunnar Solskjaer pour ce déplacement.

La composition de Manchester United :

De Gea - Shaw, Lindelöf, Tuanzebe - Telles, Fred, McTominay, Wan-Bissaka - Martial, Fernandes, Rashford

