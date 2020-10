DIRECT - PSG-Manchester United : les retrouvailles au Parc des Princes

Le PSG accueille Manchester United, mardi soir, en ouverture de la Ligue des champions 2020-2021. Suivez la rencontre en direct sur CNews.fr

Statistique assez incroyable pour le PSG. Depuis 2012, en 24 matchs en phase de poules de la Ligue des champions au Parc des Princes, le club parisien n'a jamais connu la défaite (19 victoires et 5 nuls).

A noter qu'Edinson Cavani ne sera pas de retour au Parc des Princes. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, en manque de forme, n'a pas été retenu par Ole Gunnar Solskjaer pour ce déplacement.

La composition de Manchester United :

De Gea - Shaw, Lindelöf, Tuanzebe - Telles, Fred, McTominay, Wan-Bissaka - Martial, Fernandes, Rashford

