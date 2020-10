Ligue des champions : le PSG piétine et s'incline d'entrée contre Manchester United (1-2)

A la surprise générale, le PSG, finaliste de l'édition précédente, s'est incliné contre Manchester United (1-2), pour son entrée en lice dans la Ligue des champions version 2020-2021.

«Je n’ai pas d'explications, on n'a tout simplement pas été bons. On n’a pas été efficaces dans les duels, on était en retard dans les retours défensifs. Je ne peux pas dire qu'on a été surpris, c'est juste qu'on n'a pas été bons. On a mal commencé, et on a mal terminé ce match. C'est dommage de perdre des points comme ça à la maison. Là, on était en retard dans les duels, on l'a payé 'cash'. Il va falloir relever la tête et garder nos objectifs.» Les mots de Presnel Kimpembe résument facilement la prestation de Paris ce mardi soir.

Il faut dire que, hormis lors du premier quart d’heure, les Parisiens se sont montrés incroyablement «faibles» face à des Mancuniens pas forcément impressionnants.

Et pourtant, la première erreur de la partie allait être commise par la défense des finalistes malheureux de la dernière Ligue des champions, lorsqu'Abdou Diallo accrochait Anthony Martial dans la surface de réparation (20e). Alors que Keylor Navas stoppait brillamment la tentative de Bruno Fernandes, l'arbitre de la rencontre faisait retirer le penalty. L'ancien portier du Real Madrid s'étant avancé avant le tir du Portugais, qui ne se faisait pas prier pour sa deuxième tentative (0-1, 23e).

Tuchel déjà sous pression ?

Les Parisiens ont toutefois réussi à relever la tête grâce à un but contre son camp d’Anthony Martial sur un corner de Neymar (1-1, 55e). Mais au lieu de se requinquer et d’appuyer sur l’accélérateur, les hommes de Thomas Tuchel ont affiché le même niveau qu’en première période avec un investissement assez faible.

Les Red Devils n’en demandaient pas tant et poussaient pour prendre l’avantage. Et comme en 2019, en 8e de finale (il avait transformé un penalty dans le temps additionnel pour la qualification des siens), Marcus Rashford offrait la victoire sur un tir croisé parfait (1-2, 87e). «Les deux fois, c’était l'occasion de gagner le match, a réagi l’Anglais au micro de BT Sport. Quand on est attaquant, en fin de match, c'est notre état d'esprit, on peut n'avoir qu'une seule occasion et on doit faire de son mieux pour la provoquer.»

Paris encaisse donc sa première défaite à domicile en phase de poules de la Ligue des champions depuis 2012 et se retrouve un peu sous pression dans le groupe H avec cette première défaite.

Et si pour Thomas Tuchel «ce n'est pas le moment d'être en colère ou de perdre la tête», le PSG va vite devoir se rattraper dès la semaine prochaine sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir, défait par le RB Leipzig (2-0) et équipe la plus faible du groupe. Sous peine de se retrouver dans l'oeil du cyclone. Ce qui semble être de plus en plus le cas du technicien allemand…