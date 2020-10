Ligue des champions : Rennes, une première historique à ne pas manquer

Le Stade Rennais va vivre un moment d’histoire mardi soir (21h) lors de la réception de Krasnodar pour ses grands débuts en Ligue des champions.

Les 5.000 spectateurs privilégiés (le préfet du département a augmenté la jauge qui était initialement de 1.000 pour les événements assis) du Roazhon Park vont pouvoir découvrir la fameuse musique de la «Coupe aux grandes oreilles». Un bonheur lors duquel les supporters espèrent évidemment une belle entrée face à une formation russe également novice en C1 (le club n’a disputé que les barrages l’an dernier).

Invaincu en Ligue 1 depuis le début de la saison, Rennes, qui reste sur deux matchs nuls très décevants contre Reims (2-2) et Dijon (1-1), respectivement 19e et 20e du championnat, devra toutefois augmenter son niveau de jeu dans une compétition où il faut être à 200% toute la rencontre et ce, qu’importe l’adversaire.

Face à l’actuel 7e du championnat russe qui éliminé le PAOK Salonique en barrages, Julien Stéphan comptera notamment sur l’expérimenté Steven Nzonzi et le prodige Eduardo Camavinga (17 ans) pour faire briller les Bretons. Mais également sur Serhou Guirassy et Daniele Rugani, prêté par la Juventus Turin. L’entraîneur rennais devra toutefois faire sans son gardien titulaire Alfred Gomis.

Malgré tout, il sera nécessaire pour les Rennais de négocier parfaitement ce rendez-vous contre l’autre formation supposée la moins forte avec les Bretons dans ce groupe E. «C’est une poule difficile avec des clubs plus expérimentés que nous, a rappelé Stéphan. Krasnodar mérite tout autant le respect que Chelsea et Séville, on verra ce que ça donnera dans ce groupe. Je préfère qu’on reste concentré sur nous, sur notre manière de jouer. Qu’on aborde cette compétition de manière décomplexée. Les joueurs ont gagné le droit de l’aborder avec beaucoup de confiance.» Et beaucoup de sérieux. «On donnera tout ce qu’on peut donner, pour ne pas avoir de regrets», a confié le coach qui découvrira également, à 40 ans, la Ligue des champions.