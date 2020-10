UFC : Khabib Nurmagomedov d’accord pour une revanche contre McGregor, à une seule condition

Khabib Nurmagomedov a finalement confié qu’il était prêt à offrir une revanche à Conor McGregor, qu’il avait terrassé en octobre 2018 dans un combat UFC resté historique.

Les fans de l'Irlandais et du Russe (ainsi que ceux des octogones) vont être ravis. Alors qu'il avait confié avoir tourné la page, le Daghestanais a ouvert la porte lors d’un entretien avec Mike Swick dont les propos ont été traduits par les spécialistes de La Sueur.

«S’il bat (Dustin) Poirier en lightweight, ça a du sens, mais s’ils combattent en welterweight… Comment pouvez-vous combattre en welterweight et juste après combattre en lightweight? Ils veulent que tout soit facile. Si vous voulez prendre la voie facile, vous ne méritez jamais le prochain title-shot, a expliqué Khabib Nurmagomedov. Rappelez-vous, avant de l’affronter, je lui ai dit : ‘Je vais te rendre humble et je vais te remettre dans la queue’. Maintenant, deux ans après, les gens comprennent mon discours. Je vais le mettre dans la queue et je vais prendre la décision. S’il combat en welterweight, au revoir.»

«The Notorious», qui avait pris sa retraite dernièrement avant de revenir sur sa décision, est donc fixé. S’il veut se venger de son incroyable défaite, il devra donc battre Dustin Poirier le 23 janvier (si la date ne change pas d’ici là) pour, peut-être, avoir l’opportunité de défier de nouveau son bourreau.

Pour rappel, en attendant, Khabib Nurmagomedov est attendu, samedi, lors de l'UFC 254 à Abou Dhabi pour le grand affrontement de cette fin d'année contre Justin Gaethje dans un combat qui s'annonce bouillant.