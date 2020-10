Val d’Oise : insultes, coup de coude… une arbitre violemment agressée par des joueurs et des dirigeants

Une violence inouïe. Lors d’une rencontre de football amateur qui se déroulait samedi 11 octobre à Pontoise (Val-d’Oise), une arbitre de 19 ans a été insultée et agressée.

A 15 minutes du terme du match qui opposait la JS Pontoisienne et le FC Ecouen, deux équipes qui évoluent en 3e division de U18, la situation s’est envenimée, a rapporté le blog «arbitrez-vous».

Nada Benmerieme a expulsé deux joueurs, l’un pour contestation et l’autre pour insulte à un adversaire, quand l’un d’eux s’est mis a copieusement l’insulter en quittant le terrain.

Quelques instants après, l'un des dirigeants de la JS Pontoisienne s’en est pris aux arbitres assistants. Expulsé par la jeune arbitre centrale, il a refusé de quitter le terrain. C’est à ce moment que l’un des joueurs exclus et un éducateur sont entrés sur la pelouse. Un coup de coude a alors été asséné au niveau de la mâchoire de la femme en jaune.

Nada Benmerieme a arrêté la rencontre avant de se réfugier dans les vestiaires.

L’arbitre a décidé de porter plainte. La fédération, par la voix du directeur technique adjoint de l’arbitrage à la FFF Alain Sars, a fait savoir qu’elle ne pouvait «cautionner de tels actes même si on constate depuis quelque temps, grâce à un outil qui recense les actes de violence, un recul du nombre de cas», a-t-il confié à L’Equipe. En revanche, le dirigeant, qui a pu joindre la jeune arbitre au téléphone, concède que ces actes «sont plus violents». «Un homme qui frappe une gamine de 19 ans, on ne pouvait pas imaginer que cela puisse se produire. On est inquiets car ce n'est déjà pas évident de recruter et ce genre d'agression n'aide pas même si en deux ans, on est passé de 800 jeunes femmes arbitres à 1100», a-t-il ajouté.

De son côté, le président de la JS Pontoisienne a annoncé la suspension des dirigeants et joueurs impliqués dans ce grave incident. Un communiqué a été publié ce lundi sur la page Facebook du club afin de notamment présenter des excuses à Nada Benmerieme.