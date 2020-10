Tony Yoka connaît son prochain adversaire

Tony Yoka sera opposé au Croate Petar Milas d’ici à la fin de l’année pour une ceinture européenne de boxe des poids lourds laissée vacante.

Alors que l’European boxing Union avait annoncé un peu plus tôt dans la semaine avoir choisi le boxeur français comme challenger pour la ceinture vacance EBU-EU, on connaît le nom du boxeur qui affrontera le champion olympique 2016.

Et c’est donc le Croate Petar Milas. Invaincu en 15 combats (dont 11 victoires par K.-O.), ce boxeur âgé de 25 ans et qui mesure 1,94m. Le Croate a remporté deux titres internationaux dont la WBO-Méditerranée en 2018. Il aura l’honneur d’affronter Tony Yoka pour son tout premier championnat professionnel.

Petar Milas Returns To Action on December 8 in Zagreb https://t.co/XG4wHOydjx pic.twitter.com/QJJs4WtkTX

— BoxingScene.com (@boxingscene) November 16, 2018