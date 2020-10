Vidéo : Khabib Nurmagomedov-Conor McGregor, revivez le combat UFC historique

Le 6 octobre 2018 à Las Vegas, Khabib Nurmagomedov, qui affronte samedi Justin Gaethje à l'UFC 254, mettait fin à la suprématie de Conor McGregor en UFC. Un combat restait dans toutes les mémoires. Revivez-le en entier sur notre site.

Considéré comme le plus gros combat de l’histoire des octogones, l’affrontement entre les deux hommes à la T-Mobile Arena de Las Vegas aura été survolé par le Russe qui n’a fait qu’une bouchée d’un «Notorious» peut-être un peu trop sûr de lui.

Lors de cet affrontement, l’Irlandais a tout connu entre les soumissions extrêmes de son adversaire, les coups qui l’ont assez amoché mais aussi son tout premier knockdown en carrière à l’UFC. Conor McGregor n’a jamais été en mesure de faire mal à Khabib Nurmagomedov.

Le Daghestanais, favori des bookmakers à l’époque, lui a fait mal aussi bien debout qu’au sol pour devenir la nouvelle référence de la catégorie.

Seule fausse note pour Khabib Nurmagomedov, son craquage en fin de combat qui s’est ouvert sur une bagarre générale. Comme quoi, le trashtalking de Conor McGregor avant le combat avait bien fonctionné.

«Je tiens à exprimer mes excuses à la commission des sports, au Nevada, et à Vegas, avait confié le champion. Ce n’est pas mon meilleur visage. Je suis un être humain, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent parler de mon saut par-dessus la cage quand McGregor parle de ma religion, de mon pays et de mon père__. Il est venu à Brooklyn, il a cassé le bus, et presque tué deux personnes. Qu’est-ce qu’ils disent à propos de ça ? Pourquoi les gens parlent de mon saut hors de la cage ? Je ne comprends pas... Vous ne pouvez pas parler de religion, vous ne pouvez pas parler de nations, vous ne pouvez pas parler de ce genre de choses. C'est pour moi très important.»

Et alors que cela avait été repoussé par le Russe, un deuxième combat entre les deux hommes pourrait finalement avoir lieu…

