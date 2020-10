XV de France : Thomas et Rattez titulaires, le reste du groupe inchangé contre les Gallois

Fabien Galthié a dévoilé jeudi la composition de son XV de France pour le match contre le pays de Galles samedi (21h10).

Plus de sept mois après une défaite en Ecosse, les Tricolores vont retrouver le terrain face au XV du Poireau. Et pour ce match qui va servir à préparer la réception des Irlandais une semaine après, le patron des Bleus a donc décidé de titulariser les ailiers Teddy Thomas (Racing 92) et Vincent Rattez (Montpellier).

Le reste de l’équipe ne change pas par rapport au dernier match tricolore avec une charnière 100% toulousaine (Antoine Dupont et Romain Ntamack), le capitaine Charles Ollivon ou encore le Montpelliérain et révélation du dernier Tournoi Anthony Bouthier.

«Il y a une forme de cohérence et de continuité. C'est une équipe qui est en train de grandir et qui, en jouant ensemble, va acquérir une forme de maturité individuelle et collective, a expliqué Galthié. Il faut cumuler de l'expérience.»

