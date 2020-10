Barça-Real Madrid : le clasico de tous les dangers pour Zidane

Le déplacement du Real Madrid, samedi, sur la pelouse du rival, le FC Barcelone, sera primordial pour Zinédine Zidane dont les choix sont de plus en plus critiqués.

Avec deux défaites en deux rencontres contre des formations supposées plus faibles et qui plus est à domicile, dans l'antre de Santiago-Bernabeu (contre Cadix en Liga et le Shakhtar Donestk en Ligue des champions), la «Maison Blanche» est déjà en alerte rouge.

Une mauvaise passe qui plonge Zinédine Zidane dans une tempête qu’il va vite devoir dissiper. Car en plus de ces deux revers, c’est le style de jeu et les statistiques inquiétantes des Merengue qui sont pointés du doigt.

Troisièmes du championnat espagnol derrière la Real Sociedad et Villarreal, les Madrilènes n’ont inscrit que 6 buts en 5 rencontres de Liga. Pire, ils ont encaissé 8 buts en 6 matchs si l’on compte la C1. Incroyable pour une formation sacrée championne d’Espagne en juillet dernier.

Et si l’on en croit Don Balon, Zinédine Zidane aurait comme obligation un résultat au Camp Nou face au Barça. Un Barça qui, initialement, était l’équipe qui était la plus inquiétante en début de saison après un été très compliqué (humiliation en Ligue de champions contre le Bayern Munich, envies de départ de Lionel Messi…).

Sans gros recrutement, avec le départ de Gareth Bale et surtout un Eden Hazard qui a coûté cher (100 millions d’euros) et qui est (trop) souvent blessé, le Français doit donc vite relever son équipe, qui semble arriver à la fin d’un cycle. Les déplacements à Barcelone samedi, et à Monchengladbach mardi en Ligue des champions, seront décisifs pour «Zizou» qui n'a plus le droit à l’erreur.

Car si Florentino Perez l’affectionne depuis toujours, le nom du remplaçant du vainqueur de trois Ligues des champions avec le Real Madrid est déjà trouvé, Mauricio Pochettino.