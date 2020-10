Vidéo : Khabib Nurmagomedov s'impose face à Justin Gaethje à l'UFC 254 et annonce sa retraite

Nouvelle victoire au palmarès de Khabib Nurmagomedov. Le Russe d'origine Daghestanaise a battu Justin Gaethje au 2e round par soumission ce samedi 24 octobre.

L'affrontement pour le titre lightweight était diffusé à 22h30 pour le plus grand plaisir des fans européens qui, d’ordinaire, doivent se lever en pleine nuit pour regarder les combats UFC.

TWENTY NINE AND ZERO. @TeamKhabib with an ALL-TIMER of a performance! #UFC254 #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/iV30m8zVh1

Khabib Nurmagomedov n'a pas pu retenir ses larmes à l'issue du combat. Le sportif a été profondément marqué par la perte de son père et entraîneur de toujours, décédé des suites du Covid-19 il y a quelques semaines.

"It's going to be my last fight."





With a promise to his father, @TeamKhabib retires as one of the greatest to EVER do it. #UFC254 pic.twitter.com/6brsEPp5E5

