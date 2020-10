F1 : Tous les records de Lewis Hamilton

Au volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton chasse les records. Et avant d’égaler les sept couronnes mondiales de Michael Schumacher, le sextuple champion de Formule 1 s’est déjà accaparé un grand nombre de records.

L’un des plus mythiques était les 91 succès du champion allemand. Une marque que personne ne pensait pour pouvoir atteindre un jour. Pourtant, Hamilton l’a égalée grâce à sa victoire au Grand Prix de l’Eifel en 261 courses contre 307 pour le Baron Rouge. Et il pourrait devenir seul détenteur de ce record, ce dimanche, au Grand Prix du Portugal sur le circuit de Portimao, où il s’élancera en pole position qui n’est autre que la 96e de sa carrière.

Le Britannique devance de loin l’ancien pilote Ferrari (68). Tout comme au nombre de «première ligne». Hamilton en compte 156 contre 116 pour «Schumi». Cette saison, il a également fait tomber le record de 155 podiums de Schumacher. Depuis le début de sa carrière, le pilote Mercedes est monté à 160 reprises sur la boîte. Il est aussi devenu le pilote à avoir terminé le plus souvent dans les points (224 fois), là aussi devant Michael Schumacher (221 fois). Il est également le recordman du nombre d’arrivées consécutives dans les points (44 séries en cours).

Tous ces records en appellent d’autres. Et Lewis Hamilton pourrait rapidement s’approprier celui du nombre de victoires avec le même constructeur. Vainqueur de 70 courses avec Mercedes, il n’est plus qu’à deux longueurs de Schumacher (72 victoires avec Ferrari). Il a aussi dans son viseur celui nombre de tours en tête (4930), également propriété de l’Allemand (5111), ainsi que le nombre de départs avec le même constructeur. Il en affiche 152 avec Mercedes contre 180 pour Schumacher avec Ferrari. Avec 17 «hat tricks» (pole position, meilleur tour et victoire lors d'un même week-end) au compteur, il est aussi tout proche de Michael Schumacher (22 «hat tricks»).

Mais d’autres records lui échappent. A commencer par le nombre de victoires dans une même saison de Michael Schumacher (13 en 18 cours en 2004). Le meilleur de total de Lewis Hamilton est de 11 succès en une saison (2014, 2018, 2019). Il n’a également jamais fait mieux que cinq victoires consécutives (2014), loin des neuf succès d’affilée de Sebastian Vettel (2013). Au nombre de podiums consécutifs, il est aussi devancé par Schumacher (19 contre 16). Son record de 77 meilleurs tours en course semble aussi hors de portée d’Hamilton, qui en compte 51.

Tout comme celui du nombre de saisons en F1 que se partagent Michael Schumacher et Rubens Barrichello (19). Reste à savoir quel sera l’avenir de Lewis Hamilton (35 ans), qui est dans sa 14e année parmi l’élite. Et cette chasse aux records pourrait être une source de motivation pour prolonger le plaisir.