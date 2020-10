Grand Prix du Portugal : Lewis Hamilton décroche sa 92e victoire et bat le record de Michael Schumacher

Encore un peu plus dans la légende. Lewis Hamilton a signé, ce dimanche, la 92e victoire de sa carrière au Grand Prix du Portugal et battu le record de Michael Schumacher. Le Britannique fonce désormais vers sa 7e couronne mondiale pour égaler le champion allemand.

Les records sont faits pour être battus. Et, à 35 ans, le sextuple champion du monde ne cesse de les effacer les uns après les autres avec sa Mercedes. Comme sur le circuit de Portimao, où il a encore triomphé pour supplanter le «Baron Rouge». La marque établi pour l'ancien pilote Ferrai a longtemps semblé inatteignable, mais au volant de sa monoplace ultra-dominatrice depuis de longues saisons, Hamilton s’en est approché inéluctablement avant de l’effacer dans le sud du Portugal.

Il va désormais s’atteler à l’améliorer course après course et dès la semaine prochaine au Grand Prix d’Emilie-Romagne en Italie pour se rapprocher de son 7e titre de champion du monde qui lui permettrait d'égaler un autre record établi par le légendaire pilote allemand.

Parti en pole, Hamilton a pourtant connu début de course mouvementé. Alors que quelques gouttes de pluie ont fait leur apparition au départ, il a rétrogradé à la troisième place, derrière Carlos Sainz et Valterri Bottas. Prudent, il n’a pris aucun risque avant de reprendre les commandes au 20e tour sans ne plus jamais être menacé. Son coéquipier a fini loin derrière à 25 secondes et Max Verstappen a complété le podium devant la Ferrari de Charles Leclerc et Pierre Gasly, auteur d’une belle 5e place.

Plus d'informations à venir…