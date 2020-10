Ligue 1 : Lyon étrille Monaco (4-1) et se rapproche du podium

Lyon a réalisé une très belle opération en écrasant Monaco (4-1), dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Les Gones remontent à la 6e place à deux points du podium.

Les hommes de Rudi Garcia ont fait la différence dès la première période en infligeant un 4-0 aux Monégasques totalement absents offensivement et défensivement. Avec un but de Memphis Depay, un penalty d’Houssem Aouar et un doublé Karl Toko Ekambi, les Lyonnais ont donné une leçon aux hommes de Niko Kovac et pointent désormais à la 6e place à deux points du podium.

Une deuxième victoire consécutive après celle à Strasbourg (2-3) qui engrange de la confiance avant le choc à Lille, semaine prochaine et surtout, le derby contre Saint-Etienne, huit jours plus tard.

Si en première période, Lyon s’est amusé, en seconde période, l’OL a été dominé mais Monaco ne s’est pas montrée efficace. Et hormis le pénalty transformé par Wissam Ben Yedder, les hommes de Niko Kovac ne se sont pas montrés dangereux.

«Tout le monde a fait le travail surtout en première période, s’est réjoui Anthony Lopes. (…) On sait que pour atteindre les places européennes ou la Ligue des Champions, nous avons besoin d'enchaîner une série pour nous installer définitivement sur le podium et continuer sur l'état d'esprit affiché même si tout n'est pas parfait. Nous n'en sommes qu'à deux victoires en espérant gagner à Lille et contre Saint-Etienne. Le contenu m'a bien plu ainsi que l'efficacité que nous avons eue en première période. Il y a eu les opportunités que nous avons concrétisé rapidement même si Monaco a eu des situations. Il ne faut pas se relâcher. La victoire de ce soir vient au bon moment.»

De son côté, Monaco est englué à la 12e place. Et avec 11 points et un bilan poussif (3 victoires, 2 nuls, 3 défaites), l’entraîneur croate a encore du pain sur la planche.

