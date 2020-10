MMA : Khabib Nurmagomedov a combattu avec un pied cassé

Rien n’a pu arrêter Khabib Nurmagomedov. La légende de MMA a mis un terme à sa carrière, samedi, à l’issue d’une 29e victoire en autant de combats. Un dernier succès décroché avec un pied cassé.

Son ultime «victime» n’a rien pu faire. Dès le début du 2e round, Nurmagomedov a coincé Justin Gaethje au sol et s’est imposé par soumission grâce à un étranglement avec ses jambes. «L’Aigle du Daguestan» avait pourtant connu une préparation tronquée en raison de la crise sanitaire et surtout du décès en juillet de son père, qui était aussi son entraîneur, de complications après avoir contracté le Covid-19.

Et pour ne rien arranger, le champion du monde poids légers d’arts martiaux mixtes s’était fracturé le pied, trois semaines plus tôt, en préparant la rencontre. «Avec ce que ce gars a traversé, nous sommes tous chanceux de l’avoir vu combattre», a indiqué Dana White. «Il a deux orteils cassés et un os dans son pied qui est cassé, ou quelque chose comme ça. C’est ce que son camp m’a dit. Il n’en a jamais parlé», a ajouté le président de l’UFC.

De quoi agrémenter encore un peu plus la légende de Khabib Nurmagomedov, qui a décidé de raccrocher à 32 ans. Une promesse faite à sa mère. «Elle ne voulait pas que je combatte sans mon père à mes côtés, et je lui ai dit que ce serait mon dernier combat», a-t-il confié. La classe d’un grand champion.