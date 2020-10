XV de France : Les Bleus vainqueurs du Tournoi des VI Nations si…

Le XV de France va-t-il mettre fin à dix ans de disette ? Avant de recevoir l’Irlande, samedi, les Bleus sont toujours en course pour remporter le tournoi des VI Nations pour la première fois depuis 2010. A certaines conditions.

Trois nations sont au coude-à-coude. Outre la France, l’Angleterre et l’Irlande sont également en lice pour la victoire finale. A quelques heures de cette ultime journée décisive, le XV du Trèfle est le mieux placé avec 14 points, devant le XV de la Rose et les Tricolores (13 points chacun). La rencontre entre les hommes de Fabien Galthié et les Irlandais s’apparente donc à une finale. Même si un succès pourrait ne pas suffire aux Bleus, qui restent sur une victoire probante face au pays de Galles (38-21).

Car, juste avant le match tant attendu au Stade de France, prévu en mars dernier et reporté en raison de la crise sanitaire, les Anglais se déplacent à Rome pour affronter l’Italie. Et ils ne devraient avoir aucun mal à se défaire de la Squadra, balayée, le week-end dernier, à Dublin (50-17), et ont de grandes chances de s’offrir une victoire avec le point de bonus offensif.

Ce scénario pousserait les coéquipiers de Charles Ollivon à obtenir un meilleur résultat que l’Angleterre pour espérer remporter ce tournoi des VI Nations. Avec une différence de points favorables aux vice-champions du monde (+15 contre +13), ils devraient même s’imposer avec trois de plus pour passer devant l’Angleterre. L’enjeu en vaut la chandelle et promet du beau spectacle.