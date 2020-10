En cas de reconfinement, les événements sportifs seront-ils annulés ?

Alors que le président de la République pourrait annoncer un nouveau confinement ainsi que d’autres mesures visant à lutter contre la pandémie de coronavirus mercredi, les événements sportifs ne seraient pas impactés.

D’après L’Equipe qui aurait eu l’information d’un proche de l’Elysée, le monde du sport n’a pas à s’inquiéter d’un scénario catastrophe.

«Le sport professionnel continuera quel que soit le scénario retenu en termes de restrictions et de protocole sanitaire, aurait indiqué au quotidien sportif ce proche d’Emmanuel Macron. Dans la diversité des solutions qui existent aujourd'hui pour adapter notre réponse à la situation du virus, aucune ne prévoit, à date, une suspension des activités du sport professionnel.»

En effet, alors que la deuxième vague touche la France et l’Europe, le contexte n’est pas le même qu’en mars dernier (où les compétitions avaient été arrêtées). «On a quand même une expérience aujourd'hui assez élevée et une maturité dans la manière dont doivent se passer les cadres de restrictions, explique le proche du président de la République toujours relayé par L’Equipe. On est en situation de pouvoir se confronter à n'importe quel scénario et maintenir une activité.»