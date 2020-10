Ligue des champions : l'OM écrasé par Manchester City (0-3)

L'Olympique de Marseille n'a pas fait le poids contre Manchester City (0-3), mardi soir, lors de la 2e journée de Ligue des champions. Les Olympiens enchaînent une 2e défaite après celle au Pirée contre l'Olympiakos.

La marche était annoncée comme haute. Elle fut finalement beaucoup trop haute. Si André Villas-Boas avait décidé d'opter pour un schéma tactique assez défensif (5-3-2) - comme celui de West Ham qui avait tenu échec les Citizens (1-1) en championnat le week-end dernier - en laissant notamment Dario Benedetto et Dimitri Payet sur le banc, il n'a fallu que 18 minutes de jeu pour que les Mancuniens ne trouvent la faille par Ferran Torres, après une erreur de Valentin Rongier.

Et si en seconde période, les Marseillais revenaient avec un peu plus d'allant et d'envie, Manchester City allait couper les jambes aux Olympiens en inscrivant deux buts en fin de rencontres. Un premier par Ilker Gündogan (76e) puis un dernier par Raheem Sterling (86e).

«C’est dur à encaisser, même si on savait qu’ils allaient avoir le ballon, a confié Florian Thauvin. C’est un autre niveau, on doit progresser, apprendre de ces matchs. Quand on défend à 30 mètres de son but et qu’il en reste 70 à faire, c’est difficile d’avoir les jambes, mais on le savait.»

Désormais, l'OM, qui enchaîne une 11e défaite consécutive dans la compétition, pointe à la dernière place du groupe avec 0 point (aucun but inscrit) et le spectre d'un nouveau zéro pointé comme lors de sa dernière participation. Et les deux prochaines rencontres (aller-retour contre Porto) seront décisives. «La double journée avec Porto sera très importante, a confié André Villas-Boas. Si on veut faire quelque chose, les matchs contre Porto seront la clé.»

