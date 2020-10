Manchester City : un jeune se suicide après la décision du club de ne pas le conserver

Une décision aux conséquences tragiques. Jeremy Wisten, jeune joueur seulement âgé de 17 ans, a mis fin à ses jours après avoir été libéré par le club de Manchester City, selon plusieurs médias britanniques.

Originaire du Malawi, le jeune garçon avait rejoint le nord de l’Angleterre et les Citizens en 2016. Il a intégré le centre de formation et fait ses débuts avec l’équipe des moins de 13 ans. Mais, contrairement à certains de ses coéquipiers, le défenseur n’est pas parvenu à intégrer l’effectif professionnel et la formation anglaise a décidé de ne pas le conserver.

Un choix qui a profondément affecté Jeremy Wisten, qui a fini par se suicider après avoir appris la mauvaise nouvelle. Manchester City, qui n’a pas dévoilé les causes de son décès à l’annonce de sa dispation, était resté en contact avec lui et son entourage, mais cela n’a pas suffi à éviter ce drame.

Son père a notamment expliqué que son fils avait été longuement été écarté des terrains en raison d’une blessure au ligament du genou. Et s’il s’était rétabli, «il n’a pas suffisamment joué», a-t-il déclaré au Manchester Evening News. Et d’ajouter : «Du coup, il n’est pas entré en ligne de compte pour passer au niveau suivant. Ça a été très frustrant et difficile à vivre pour lui. Il a fait des essais ailleurs, mais comme il manquait de temps de jeu, c’était compliqué.»

Dans cette épreuve, ses parents l’ont accompagné et soutenu pour qu’il parvienne à retrouver le moral. En vain. «On l’a aidé à prendre soin de lui et on l’a encouragé à pratiquer d’autres sports pour garder la condition, jusqu’à ce qu’il nous quitte», a indiqué son père, qui n’éprouve aucune rancœur envers Manchester City. «Nous sommes très reconnaissants de l’opportunité que Manchester City a donnée à notre fils. Nous tenons à remercier le personnel du club.»