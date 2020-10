OM-Manchester City : Dario Benedetto, le déclic attendu

L’OM reçoit Manchester City, mardi, en Ligue des champions, et espère se relancer en même temps que son attaquant Dario Benedetto.

Aucun but inscrit depuis le début de la saison. Seulement un petit lors des matchs amicaux (face au SV Heimstetten). L’attaquant argentin est à l’arrêt. Après une première saison prometteuse avec 11 réalisations en 28 rencontres, l’ancien joueur de Boca Juniors peine à retrouver son efficacité devant les buts. Pire, les combinaisons avec ses acolytes ne fonctionnent plus.

Et à l’heure de recevoir Manchester City, une semaine après la défaite sur la pelouse de l’Olympiakos le Pirée (1-0), Dario Benedetto serait bien inspiré d’ouvrir son compteur. Histoire de relancer l’OM dans une compétition que le club n’avait pas revu depuis 2013, mais aussi pour se remettre sur le droit de chemin.

Car pour le moment, l’Argentin a vraiment du mal. Car en plus de ne pas marquer, ses statistiques sont assez inquiétantes. Il tire moins que l’an dernier (2 tirs/match en 2019-20 contre 1,4 cette saison) et surtout il touche moins de ballons (31 en 2019-20, 26 cette saison). Mais il ne perd pas espoir.

Car s’il est en panne de buts, «Pipa» n’est pas en panne de confiance. «Le foot c’est comme ça. Quand un attaquant marque, c’est le meilleur. Quand il ne marque pas, c’est le plus nul, a-t-il expliqué dimanche à Téléfoot. Nous sommes des joueurs professionnels, nous sommes habitués à ça. C’est dans la tête. Je vais inverser la tendance, rester fort, continuer à travailler et à la fin, le ballon finira pas rentrer et tout changer.»

Dario Benedetto a en tout cas le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur. «Je vous ai déjà dit que je lui maintiens ma confiance, je l’appuie, il est à la recherche de son premier but, Dario a déjà vécu des moments comme ça, a détaillé André Villas-Boas. A moi de l'aider pour trouver ce premier but, après, ça va s'enchaîner.» Pour rappel, le technicien portugais avait fait le forcing pour le recruter à l’été 2019 pour 14 millions d’euros. Et à ce prix-là, il est temps qu'il renoue avec le slogan du club : «Droit au but.»