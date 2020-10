Juventus Turin : Cristiano Ronaldo furieux après son nouveau test positif au Covid-19

Son retour sur les terrains et ses retrouvailles avec Lionel Messi attendront. Alors qu’il espérait affronter le FC Barcelone, ce mercredi, en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a de nouveau été testé positif au Covid-19. Un résultat qui n’a pas manqué de soulever sa colère.

Cristiano Ronaldo n’est plus réapparu depuis le match entre le Portugal et la France en Ligue des nations. Testé positif une première fois quelques jours plus tard, il avait quitté la sélection lusitanienne et était rentré chez lui à Turin, où il est resté à l’isolement.

Quinze jours plus tard, sa situation n’a pas changé et il ne pourra aider ses coéquipiers face au club catalan. Un ultime test effectué la veille de la rencontre s’est une nouvelle fois révélé positif. Dépité, le quintuple Ballon d’or, qui avait confié se sentir bien et en «bonne santé», a exprimé toute sa frustration sur les réseaux sociaux. «PCR de merde», a-t-il posté sur son compte Instagram avant de supprimer le message.

Il regardera ses partenaires à la télévision dans l’espoir de pouvoir rechausser les crampons les plus rapidement possible, alors que la Vieille Dame se déplacera ensuite sur la pelouse de La Spezia, dimanche, pour la 6e journée de Serie A.