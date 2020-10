Ligue des champions : Enfin l'heure du réveil pour Kylian Mbappé ?

Dans l’hexagone, Kylian Mbappe affole déjà les compteurs. En seulement cinq matchs de Ligue 1 cette saison, il compte déjà six buts et quatre passes décisives. Mais sur la scène européenne, c’est une toute autre histoire avant de se déplacer, ce mercredi, sur la pelouse du Basaksehir Istanbul pour la 2e journée de Ligue des champions.

Le prodige de Bondy reste sur une série de six matchs sans trouver le chemin des filets. Une longue, très (trop ?) longue période de disette pour un attaquant comme lui assoiffé de buts. Sa dernière réalisation remonte au 12 décembre 2019. Ce soir-là, Paris avait étrillé Galatasaray au Parc des Princes (5-0) et l’ancien monégasque avait inscrit le 4e but peu après l’heure de jeu. Depuis, plus rien.

En 8e de finale aller, le champion du monde tricolore est passé à côté de son match lors de la défaite parisienne à Dortmund (2-1) avant d’être malade au retour et de ne jouer que les 25 dernières minutes. Il y a ensuite eu la coupure en raison de la crise sanitaire puis le Final 8 à Lisbonne.

Si le PSG s’est hissé en finale, Mbappé est resté muet. Et ce n’est pas faute d’avoir eu des occasions. Les supporters n’ont surtout pas oublié son énorme opportunité en finale juste avant la pause qui aurait pu changer la destinée de la rencontre, perdue face au Bayern Munich (1-0). Seul au point de penalty sur une remise d’Ander Herrera, sa frappe pas assez puissante n’a pas inquiété Manuel Neuer.

Contre Manchester la semaine dernière, dans une position axiale avant de retrouver le côté gauche, il a encore déçu. Très peu en vue, il n’a jamais réussi à faire la différence et n’a pu empêcher la défaite de son équipe à domicile (1-2).

Et, à bientôt 22 ans, malgré un talent indéniable qui suscite la convoitise des plus grands clubs du Vieux Continent, Kylian Mbappé, souvent pointé du doigt pour son manque d’altruisme ou d’efforts défensifs, a conscience de certaines carences. «Je dois évoluer et j’en prends conscience chaque jour. Ce n’est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a des matchs où je n’ai pas été bon, mais je continue de progresser», a-t-il reconnu sur le site internet du club.

Il ne tient plus qu’à lui de rectifier le tir en Turquie pour mettre un terme à ce mutisme inhabituel et remettre son équipe dans le droit chemin.