Positif au Covid-19, un joueur de baseball célèbre le titre de champion avec ses coéquipiers

Un joueur des Los Angeles Dodgers a créé la polémique en célébrant la victoire de son équipe avec ses partenaires, lors de la finale de la Ligue nord-américaine de baseball (MLB), quelques heures après avoir été contrôlé positif au Covid-19.

Forcé de quitter ses partenaires en pleine rencontre, lors de la huitième manche du match six contre les Rays de Tampay Bay qui se déroulait à Arlington (Texas), Justin Turner est revenu sur le terrain après la rencontre pour faire la fête avec ses partenaires.

Le joueur de troisième but portait au début un masque qu’il a enlevé pour prendre la pose avec le reste de l’équipe.

Justin Turner returned to the field for the team picture after being removed from Game 6 for testing positive for COVID-19 (via @MLBONFOX ) pic.twitter.com/k7XNLy0A0L

Ken Rosenthal, journaliste de Fox Sports, a rapporté que Justin Turner avait été invité à rester hors des célébrations mais que l’encadrement des Dodgers et le joueur lui-même avaient insisté pour qu'il puisse prendre part aux célébrations.

La franchise de Los Angeles attendait ce titre depuis 32 ans.

Avant de rejoindre ses coéquipiers sur le terrain, le troisième but avait tweeté pour dire qu’il était asymptomatique et se sentait bien. «Je viens de vivre toutes les émotions que vous pouvez imaginer, avait également partagé le joueur de 35 ans. Je ne peux pas croire que je ne serais pas là avec mes gars pour célébrer».

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps

— Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020