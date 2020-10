Séville-Rennes : l’éclaircie bretonne en terre conquise ?

Une semaine après son nul contre Krasnodar (1-1), Rennes aimerait bien s’offrir un succès sur la pelouse du FC Séville, mercredi en Ligue des champions. Une ville qui lui a plutôt bien réussie en 2019.

Le club breton retrouve donc l’Andalousie où il avait écrit en 2019 sa plus belle page d’histoire européenne en éliminant le Betis chez lui en 16es de finale de Ligue Europa en février 2019 (3-3, 3-1).

Et plus d’un an et demi après l’exploit au stade Benito-Villamarin, les vainqueurs de la Coupe de France 2019 (face au PSG, 2-2 a.p., 5-4 aux tirs au but) vont se retrouver cette fois chez le voisin des «Verts», le Séville FC, vainqueur de la dernière Ligue Europa, au Sanchez-Pizjuan.

Mais les hommes de Julien Stéphan, qui fera sans Steven Nzonzi (suspendu) et Eduardo Camavinga (non retenu dans le groupe), devront oublier l’exploit de 2019 car en face ce sera un véritable mur qui se présentera à eux. Un mur assez infranchissable comme le gardien marocain des Sévillans, Yassine Bounou dit «Bono».

Pas forcément une bonne nouvelle lorsque l’on sait que les Rennais sont à la peine en ce moment avec 4 rencontres sans connaître la victoire (3 matchs contre Reims, Dijon et Krasnodar et une défaite contre Angers). «On doit retrouver une forme d'équilibre et d'engagement qu'on a perdus. On a perdu de l'intensité, on concède trop de buts», a confié le technicien français. Un match très difficile nous attend à Séville, mais c'est peut-être un très bon endroit pour aller se ressouder, pour retrouver les ressources nécessaires, pour retrouver cette solidité, cet engagement, cette solidarité qui nous fait un peu défaut actuellement.»

Un résultat sur le sol andalou permettrait aux Rennais de repartir de l'avant dans cette compétition et surtout pour les prochaines échéances, notamment en Ligue 1.