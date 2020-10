Superligue européenne : quel est ce projet dont rêvent les grands clubs européens ?

C’est la création évoquée depuis quelques temps. La fameuse «Superligue» européenne est l’objet de grands débats dans le monde du football entre les «pro» et les «anti». Mais concrètement, de quoi s'agit-il ?

Un projet vieux des années 1990

C’est le rêve de plusieurs grosses écuries depuis des années et notamment depuis une première initiative en 1998. Un peu comme les ligues sportifs nord-américaines (comme la NBA ou la NFL), le football européen, surtout les grands clubs, rêve de créer cette «Superligue» européenne qui réunirait 16 à 18 grands équipes des plus grands championnats continentaux.

Une compétition distincte des championnats

Cette nouvelle compétition se disputera sous la forme d’un long championnat et se déroulerait avec des play-offs en fin de saison. Les équipes engagées auraient ainsi deux effectifs distincts pour disputer leur championnat national et cette fameuse SuperLigue européenne.

Quelles équipes y participeraient ?

Selon Sky Sports, une douzaine de clubs sont déjà en pourparlers. Il y aurait notamment Liverpool et Manchester United. En France, la formation la plus à même d’y participer serait le PSG. Reste que plusieurs grosses écuries ne sont pas forcément favorables comme le Bayern Munich ou encore la Juventus Turin (dont le président Andrea Agnelli est un proche d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA).

De l’argent, surtout de l’argent

L’objectif principal de cette Superligue européenne reste surtout de toucher un pactole assez conséquent. Toujours selon Sky Sports, cette compétition verrait plus de 6 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros) redistribués aux 18 clubs qui y participeraient. Soit trois fois plus que ce qu’offre la Ligue des champions (2 milliards d’euros pour 32 équipes).

Une guerre ouverte FIFA-UEFA

Si Gianni Infantino n’a pas affirmé que la Fifa soutenait ce projet, c’est pourtant bien le cas. Ce qui agace d’ailleurs l’UEFA qui est totalement contre cette Superligue. «Les principes de solidarité, promotion, relégation et de ligues ouvertes sont non négociables, a assure l’instance européenne mercredi. C’est ce qui fait que le football européen fonctionne et que la Ligue des champions est la meilleure compétition de sport au monde.»

Mais la Fifa, en quête de revenus additionnels dans le football, et qui a également pensé à la Coupe du monde des clubs, est pour une création de ligue fermée avec les meilleurs clubs.