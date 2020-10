Ligue Europa : Lille pour confirmer sa belle forme contre le Celtic

Une semaine après son entame parfaite à Prague (1-4), Lille reçoit le Celtic Glasgow jeudi pour la 2e journée de Ligue Europa.

Premiers de son groupe et 2es de Ligue 1, les Lillois réalisent un début de saison plutôt bon. Et même s’ils viennent de concéder le nul à Nice (1-1), dimanche en championnat, les hommes de Christophe Galtier, invaincus depuis la reprise en août (6 victoires, 3 nuls toutes compétitions confondues), sont l’une des formations les plus en forme actuellement en Europe.

Pour son premier affrontement avec un club écossais de son histoire, le Losc comptera sur sa force de frappe incroyable (18 buts inscrits) emmenés par son vétéran turc Burak Yilmaz pour s’offrir une deuxième victoire dans cette Ligue Europa. Tout en espérant également un déclic de Jonathan David, recrue la plus chère de l’histoire du club nordiste (27 millions d’euros), qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis son arrivée.

Mais en plus de son attaque flamboyante, Lille, qui pourrait faire sans Renato Sanches, peut également se targuer d’être une forteresse souvent imprenable avec seulement 4 petits buts encaissés toutes compétitions confondues. La réception du Celtic Glasgow, emmené par l’attaquant français et serial buteur Odsonne Edouard, sera d’ailleurs un très bon test pour des Lillois qui auront ensuite un gros calendrier avec la réception de Lyon, dimanche en L1 et un déplacement en Italie pour affronter l’AC Milan de Zlatan Ibrahimovic la semaine prochaine en C3.

Les coéquipiers de Yusuf Yazici, auteur d’un triplé sur la pelouse du Sparta Prague la semaine passée, devront donc se montrer tout aussi sérieux que leurs dernières prestations pour confirmer leur très bonne forme. Mais aussi pour commencer à s’ouvrir, doucement mais sûrement, les portes d’une qualification pour les 16es de finale de cette Ligue Europa. L’objectif du club.