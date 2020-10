Ligue Europa : Nice, le rebond attendu contre Beer Sheva

L'OGC Nice reçoit l'Hapöel Beer Sheva, jeudi, pour son deuxième match de la phase de poules de Ligue Europa. Une semaine après des débuts très compliqué en Allemagne.

Un accident. La semaine dernière à Leverkusen, les Aiglons ont complètement manqué leur envol en étant déplumés par le Bayer (6-2) au terme d'une rencontre où ils ont complètement perdu les pédales, étouffés par les Allemands. Mais heureusement pour eux, les hommes de Patrick Vieira ont l'occasion de se rattraper une semaine plus tard contre l'équipe qui, normalement, est la moins armée de son groupe.

Les Niçois se sont d'ailleurs rassuré en Ligue 1 face à Lille (1-1) dimanche. Et désormais, les coéquipiers d'Amine Gouiri, plustôt séduisants depuis le début de la saison en somme, doivent se relever et lancer leur campagne européenne. D'autant qu'ensuite, ils affronteront, en double confrontation, le Slavia Prague, autre formation rivale pour la 2e place de la poule, synonyme de qualification pour les 16es de finale (car a priori la première place sera pour Leverkusen).

«On a envie de se rattraper, de bien représenter notre club et le foot français, a confié Vieira. La coupe d'Europe, c'est le haut niveau. On devra débuter avec plus d'intensité et de concentration.»

Point positif pour l’OGC Nice, la formation israélienne, championne nationale en 2016, 2017 et 2018, se présentera fortement diminuer à l’Allianz Riviera. Plusieurs de ses joueurs ont été testés positifs au Covid-19 et notamment Josué, le meneur de jeu portugais, le milieu de terrain David Ketjens et les défenseurs Eitan Ratzon, Madmoun Ilay. Aux Niçois de faire le travail.

