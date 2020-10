Vendée Globe 2020 : Le départ maintenu mais sans public

Un départ en toute intimité. Le 9e Vendée Globe s’élancera comme prévu le 8 novembre prochain des Sables-d’Olonne mais sans public en raison de la crise sanitaire. Le village, où sont stationnés les 33 monocoques participants, va lui fermer ses portes ce jeudi à minuit.

Il y a quatre ans, plus de 300 000 personnes s’étaient amassés sur les pontons et le long du chenal pour assister au départ de la course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance et faire leurs adieux aux 29 skippers engagés sous les hourras et les sons de cornes de brume. L’ambiance sera beaucoup moins festive et beaucoup plus discrète au moment de larguer les amarres.

Malgré le contexte actuel, les organisateur veulent faire de ce Vendée Globe 2020 «un symbole, celui de notre volonté de continuer à vivre malgré les difficultés que traverse notre pays».

A moins de dix jours de prendre la mer, pour effectuer les plus de 40 000 kilomètres autour du globe et tenter de succéder à Armel Le Cléac’h, les skippers auront accès à leur bateau jusqu’à dimanche avant d’être dans l’obligation de se confiner. Pour éviter de courir le moindre risque et des rester à quai, certains ont déjà pris la décision de se calfeutrer. Le meilleur moyen pour plusieurs d’entre eux de ne pas voir leur rêve tomber à l’eau.