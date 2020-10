Alexander Zverev accusé de violences conjugales

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev, 7e mondial, est accusé de violences conjugales par une de ses anciennes compagnes. Il dément.

La Russe Olga Sharypova, ancienne compagne d'Alexander Zverev, a longuement évoqué dans un post Intagram, le 29 octobre, puis dans un entretien à Championat, un site russe, les violences que lui auraient fait subir l'Allemand de 23 ans. Ses propos, traduits par L'Equipe, décrivent un homme colérique et violent : «J'ai été victime de violences domestique. La première fois que cela s'est produit, au début de la relation, il y a eu une dispute et il m'a cogné la tête contre le mur avec une telle force que je me suis assise par terre».

La jeune femme assure, lors d'un autre épisode de violences, avoir eu peur pour sa vie : «En août de l'année dernière, je suis sortie de l'hôtel en courant pieds nus, battue. Je me tenais dans une rue de New York et je ne savais pas où aller ni quoi faire. Il a essayé de m'étrangler avec un oreiller, de me cogner la tête contre le mur, de me tordre les bras et à ce moment-là, j'avais vraiment peur pour ma vie.»

«Ces accusations ne sont tout simplement pas vraies»

Peu avant ces déclarations, une autre ex-compagne d'Alexander Zverev a révélé attendre un enfant de l'Allemand. Brenda Patea, une mannequin de 27 ans, qui n'est plus en couple avec le tennisman depuis la fin de l'été a assuré vouloir «la garde exclusive» de l'enfant. «J'ai de bonnes raisons, mais elles sont privées. Je ne suis plus en contact avec Alex, mais je tiens à préciser que s'il veut voir l'enfant, je ne l'en empêcherai pas. Au contraire», a-t-elle ajouté.

Mis sous le feu des projecteurs par ces deux déclarations, Alexander Zverev a tenu à réagir sur les réseaux sociaux. S'il ne nie pas être le père de l'enfant de Brenda Patea, en revanche, il juge les accusations d'Olga Sharypova «infondées». «Je regrette beaucoup qu'elle fasse de telles déclarations. Parce que ces accusations ne sont tout simplement pas vraies. On a eu une relation, mais cela est terminé depuis longtemps. Pourquoi Olga fait ces accusations maintenant, je ne sais pas. J'espère vraiment que nous trouverons tous les deux un moyen de nous traiter à nouveau de manière raisonnable et respectueuse»