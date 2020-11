Pour Deontay Wilder, Tyson Fury est un tricheur et un «lâche»

Le boxeur américain Deontay Wilder est sorti de son silence pour s’en prendre à Tyson Fury (et son ancien entraîneur) samedi sur les réseaux sociaux.

Battu et destitué de sa ceinture WBC des poids lourds par le Britannique en février dernier, «The Bronze Bomber» n’a toujours pas digéré le premier revers de sa carrière (44 combats, 1 nul, 1 défaite).

Et alors qu’un 3e combat, après un premier nul et donc la victoire de Tyson Fury, était dans les tuyaux, il aurait finalement été mis de côté (annulé ?) par le clan du «Gypsy King», qui s’est concentré à l’organisation du grand affrontement avec Anthony Joshua en 2021. Et pour préparer ce choc entre les deux patrons de la catégorie reine, Fury a décidé de remplacer le combat prévu contre Wilder par un autre affrontement a priori contre Carlos Takam. Une décision qui n’a pas du tout plu à l’Américain, qui se sent lésé.

«Fury, il est temps pour toi d’être un homme et d'honorer ton accord, a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur ses comptes Instagram et Twitter. C’est quoi cette connerie de te battre contre Carlos Takam au lieu de moi, tu dois plaisanter. Quand tu as traversé ta période la plus sombre, je t'ai dit que si tu te ressaisissais, je te donnerais une chance de remporter le titre. En tant qu'homme de parole, je t'ai donné la première chance. Quand ce combat s’est soldé par un nul, je t'ai dit que je te donnerais une revanche. Tu sais qu'on m'a offert plus d'argent pour combattre Joshua que pour te combattre toi. Encore une fois, en homme de parole, je t'ai combattu comme je l'ai dit. Dans l'accord, il y avait une clause de revanche. Maintenant, il est temps pour toi d'être un homme et d'honorer ta parole, au lieu d'essayer de te soustraire à notre accord. Les gens qui ont peur courent, mais un homme effrayant va rompre son contrat, espèce de lâche !»

Mais il reproche également à Tyson Fury d’avoir triché lors du combat de février à Las Vegas. Selon Deontay Wilder, le Britannique aurait mis «quelque chose de la taille et la forme d'un œuf» au bout de ses gants pour le faire saigner à l’oreille. Ce qui l’aurait perturbé pour le restant du combat lors duquel l’arbitre a arrêté le combat par TKO. «Tu as essayé une deuxième fois et vous avez fini par atteindre l'intérieur de mes oreilles, ce qui a causé leur saignement, a expliqué l’Américain. Il est impossible pour cette marque de gants de garder leur forme ou de maintenir un espace libre au bout. Je crois fermement que tu as mis quelque chose de dur dedans et que c'est pour ça que mon visage s'est mis à enfler.»

Tyson Fury n’est pas le seul à en prendre pour son grade puisque son ancien coach, Mark Breland, qui a jeté l’éponge lors du 7e round, a été traité de «coach déloyal qui a jeté la serviette pour me stopper.»

Si Tyson Fury n’a pas encore répondu, c’est Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, qui lui a répondu sur Twitter. «Mettez-le de côté, laissez la place aux grands garçons, a lancé Hearn qui l’a exhorté de «se remettre au travail.»

