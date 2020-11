Tour de France : découvrez le parcours de l'édition 2021

Le parcours de l'édition 2021 du Tour de France a été dévoilé ce dimanche soir. Découvrez la carte complète de ce tracé qui prendra son départ le 26 juin en Bretagne et arrivera à Paris le 18 juillet.

Initialement, le Tour aurait dû partir du Danemark et de Copenhague mais la pandémie de Covid-19 a tout chamboulé et les organisateurs ont dû bouleverser ce début d'édition 2021 en avançant le départ breton, prévu une année plus tard. Une aubaine pour Christian Prudhomme qui s’est démené pour refaire le parcours.

«Cela peut paraître idiot mais il a fallu en plein cœur de l'été changer quasiment une semaine après les changements de dates de l'Euro de football et des JO, a confié le patron du Tour à l’AFP. On s’est retrouvé fin juillet sans Grand départ pour 2021 et, je veux remercier très sincèrement le conseil régional de Bretagne qui a donné son accord pour avancer d'un an son Grand départ.»

Ce tracé, qui présente une distance de 3383 kilomètres (estimation qui pourra être légèrement corrigée après les dernières reconnaissances des organisateurs), comporte trois arrivées au sommet : une dans les Alpes, à Tignes, deux dans les Pyrénées, au col du Portet et à Luz-Ardiden. Moins que l'édition 2020, qui était la plus montagneuse de l'histoire, et ses 4 arrivées au sommet.

Les étapes en détail

26 juin: 1re étape Brest - Landerneau, 187 km

27 juin: 2e étape Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne, 182 km

28 juin: 3e étape Lorient - Pontivy, 182 km

29 juin: 4e étape Redon - Fougères, 152 km

30 juin: 5e étape Changé - Laval, 27 km (contre-la-montre individuel)

1er juillet: 6e étape Tours - Châteauroux, 144 km

2 juillet: 7e étape Vierzon - Le Creusot, 248 km

3 juillet: 8e étape Oyonnax - Le Grand-Bornand, 151 km

4 juillet: 9e étape Cluses - Tignes, 145 km

5 juillet: repos à Tignes

6 juillet: 10e étape Albertville - Valence, 186 km

7 juillet: 11e étape Sorgues - Malaucène, 199 km

8 juillet: 12e étape Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes, 161 km

9 juillet: 13e étape Nîmes - Carcassonne, 220 km

10 juillet: 14e étape Carcassonne - Quillan, 184 km

11 juillet: 15e étape Céret - Andorre-la-Vieille, 192 km

12 juillet: repos à Andorre

13 juillet: 16e étape Pas de la Case - Saint-Gaudens, 169 km

14 juillet: 17e étape Muret - col du Portet, 178 km

15 juillet: 18e étape Pau - Luz-Ardiden, 130 km

16 juillet: 19e étape Mourenx - Libourne, 203 km

17 juillet: 20e étape Libourne - Saint-Emilion, 31 km (contre-la-montre individuel)

18 juillet: 21e étape Chatou - Paris Champs-Elysées, 112 km

