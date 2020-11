Vidéo : La légende du MMA Anderson Silva corrigé avant d’être consolé en sang par son adversaire

Anderson Silva a tiré sa révérence à l’UFC. Et pour son dernier combat à l’UFC Vegas 12, ce samedi, la légende du MMA (45 ans) a été battu par le Jamaïcain Uria Hall, qui a été sans pitié avec lui.

Pour ses adieux, le combattant brésilien est tombé. Malgré un début de combat agressif, «Spider» s’est fait surprendre par un crochet droit en contre à la fin du 3e round et a été sauvé par la cloche.

Alors qu’il n’avait pas complétement retrouvé ses esprits, Anderson Silva a de nouveau été envoyé au tapis dans la 4e reprise avant d’essuyer un enchaînement de coups de son adversaire, qui a poussé l’arbitre à arrêter le combat.

L’émotion a ensuite pris le dessus. En sang dans l’octogone, Silva a été consolé par le Jamaïcain, qui a tenu à rendre hommage à son immense carrière. «Je t’aime, tu seras toujours l’un des plus grands», lui a confié, en larmes dans les bras du Brésilien, Uria Hall, qui a signé sa plus belle victoire. «Profite de ce moment», lui a rétorqué Anderson Silva.

Le Brésilien, qui a entamé sa carrière en 1997, est lui resté de longues minutes, seul au milieu de la cage, en regardant le sol et se parlant à lui-même. Il en sortira les yeux rougis par les larmes. Et avec l’immense respect et l’admiration de l’ensemble de ses pairs.