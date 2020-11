Boxe : Oleksandr Usyk attend Anthony Joshua

Vainqueur de Dereck Chisora samedi, Oleksandr Usyk a envoyé un message à Anthony Joshua lui indiquant qu'il était prêt à le combattre et qu'il n'attendait que ça.

L’Ukrainien, champion incontesté des lourds-légers et qui a décidé de monter chez les lourds pour se frotter aux meilleurs, a confirmé son statut de challenger officiel pour la ceinture WBO (détenue par Joshua) en battant le Britannique aux points à l’O2 Arena de Londres.

Did the bell just save Chisora? pic.twitter.com/hGNYAnJ0M7

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 31, 2020