L’Euro 2020 finalement organisé en Russie ?

Où aura lieu l’Euro 2020 ? Reporté d’un an en raison de la crise sanitaire, le championnat d’Europe pourrait ne plus se tenir dans douze pays, comme initialement prévu, mais en Russie, selon Le Parisien.

La pandémie a complétement bouleversé les plans de l’UEFA. Alors que l’Euro devait être organisé dans douze villes à travers le Vieux continent (Londres, Bilbao, Bakou, Copenhague, Munich, Budapest, Glasgow, Dublin, Rome, Amsterdam, Bucarest, Saint-Pétersbourg) pour son 60e anniversaire, cette formule inédite tant désirée par Michel Platini, ancien président de l’instance européenne, risque de tomber à l’eau.

Dans le contexte actuel, et à l’heure où de nombreux pays se reconfinent, il parait inconcevable de voir 24 équipes voyager à travers l’Europe l’été prochain (11 juin-11 juillet). Face à cette situation, l’UEFA étudierait plusieurs solutions de secours pour assurer l’organisation de la compétition. Et la Russie serait la piste la plus sérieuse pour accueillir l’intégralité de l’Euro.

Le pays dirigé par Vladimir Poutine, qui s’était déjà proposé d’organiser l’Euro aux dates initiales, possèdent de solides arguments entre des stades quasiment neufs et l’organisation réussie de la Coupe du monde en 2018, qui avait vu le sacre de l’équipe de France. Et si les frontières sont fermées depuis le 18 mars dernier, des exceptions sont délivrées aux équipes sportives.

Reste que la situation dans le pays demeure inquiétante et pour le moins floue. Officiellement, la Russie compte près de 29 000 décès liés au Covid-19 et plus d’1,6 million de cas, selon les chiffres du Kremlin régulièrement pointés du doigt. De quoi faire réfléchir l’UEFA qui entend de ne pas précipiter avant de prendre une décision finale et de communiquer les contours de cet Euro, qui sera à coup sûr pas comme les autres.