L’OM bientôt dans l’histoire de la Ligue des champions ?

Seul club français à avoir remporté la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, l’OM pourrait à nouveau faire son entrée dans l’histoire de la Ligue des champions. Mais d’une triste manière cette fois, en cas de nouvelle défaite, ce mardi, sur la pelouse de Porto.

Il faut remonter au 22 février 2012 pour retrouver trace de la dernière victoire olympienne dans la compétition. Ce soir-là, les Olympiens, entrainés par Didier Deschamps, se sont imposés en 8es de finale aller au stade Vélodrome contre l'Inter Milan, grâce à un but inscrit en toute fin de rencontre par André Ayew (93e).

Au match retour, Steve Mandanda et ses coéquipiers ont été battus (2-1), mais ils sont parvenus à décrocher leur qualification grâce au but marqué à l’extérieur de Brandao. Il n’y a pas eu de miracle, en revanche, en quarts de finale, avec deux défaites face au Bayern Munich (0-2, 2-0).

De retour lors de la saison 2013-2014, le club olympien, tombé avec le Borussia Dortmund, Arsenal et Naples, a perdu ses six matchs et terminé à la dernière place de son groupe avec un zéro pointé.

Et sept ans après sa dernière participation, Marseille a enchainé, cette saison, avec deux nouvelles défaites sur le terrain de l’Olympiakos (1-0) et lors de la venue de Manchester City (0-3), portant à onze son interminable série de revers consécutifs. En cas de nouvelle déconvenue, contre le club portugais, l’OM égalerait le triste record d’Anderlecht de 12 défaites de rang entre 2003 et 2005. Les hommes d’André Villas-Boas savent ce qu’il leur reste à faire pour éviter cette humiliation.