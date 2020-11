Carlo Ancelotti s’est-il vraiment battu avec Franck Ribéry ?

Tout n’a pas été toujours facile dans la carrière d’entraîneur de Carlo Ancelotti. Comme son passage au Bayern Munich, où il a eu des relations tendues avec certains cadres du vestiaire. Et notamment avec Franck Ribéry, même si l’entraîneur italien a démenti dans France Football s'être battu avec le Français.

Intronisé à l’été 2016, à la place de Pep Guardiola, Ancelotti est resté à peine un an sur le banc du club allemand avant de se faire remercier en septembre 2017 au lendemain d’une claque reçue contre le PSG en Ligue des champions. Mais ce résultat n’est pas le seul responsable de son éviction.

L’ancien coach du Real Madrid n’avait plus la confiance de ses joueurs. Si bien que plusieurs d'entre eux ont réclamé son départ, dont Arjen Robben, Thomas Müller et Franck Ribéry. L’ancien marseillais avait à de nombreuses reprises manifesté son mécontentement envers le technicien transalpin. Comme en Ligue des champions face à Anderlecht et en quarts de finale retour contre le Real Madrid. «Si tu n’es pas content, tu n’as qu’à me sortir», avait-il lancé.

Mais Carlo Ancelotti a nié avoir eu des conflits avec ses troupes et s’être accroché avec Ribéry. «Tout ce qui a été dit sur ce qui s’est passé au Bayern, ou à Naples, n’est pas vrai. Je ne me suis pas battu contre Ribéry, Robben ou Hummels. Mon intention était de faire tourner, de lancer davantage de sang frais. C’est tout», a-t-il juré dans France Football.

Trois ans plus tard, et après un passage également compliqué à Naples, il a aujourd’hui tourné la page. Nommé à la tête d’Everton en décembre dernier, il occupe la 4e place de la Premier League après 7 journées.