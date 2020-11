Ligue des champions : Kylian Mbappé forfait contre le RB Leipzig

Un nouveau coup dur pour le PSG. Un de plus dans un début de saison qui n’en manquaient pas. Victime d’une gêne musculaire aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement, ce mercredi, sur la pelouse du RB Leipzig en Ligue des champions.

Le champion du monde tricolore était sorti par précaution, samedi, à un quart d’heure de la fin à Nantes. Rentré directement aux vestiaires en se tenant derrière la cuisse, il avait affiché des signes d’inquiétude. «Ça commence à tirer», avait-il lâché au médecin du club qui l’accompagnait.

A l’issue de la rencontre, Thomas Tuchel s’était voulu plus rassurant. «Pour Mbappé, c’est de la fatigue. Ce n’est pas une blessure», avait-il indiqué. Mais l’entraîneur allemand va devoir faire sans son attaquant, qui était l’un des joueurs les plus utilisés et le plus décisif avec 7 buts et 4 passes décisives en championnat.

«Kylian Mbappé n’est pas disponible pour le déplacement en Allemagne et son indisponibilité sera réévaluée dans 48 heures», a précisé le club dans un communiqué.

Un souci supplémentaire pour le coach parisien également privé de Neymar, Marco Verratti, Julian Draxler, Mauro Icardi et Juan Bernat pour match décisif outre-Rhin en vue de la qualification pour les 8es de finale. Face à ces absences, Moise Kean, auteur d'un doublé contre le Basaksehir Istanbul, Angel di Maria et Pablo Sarabia devraient être alignés d’entrée sur le front de l’attaque.

Battu d’entrée dans la compétition par Manchester United (1-2), le champion de France s’est repris la semaine dernière en Turquie (0-2). Et il ne peut se permettre une contre-performance pour ne pas compromettre ses chances.