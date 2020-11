Equipe de France : Kylian Mbappé blessé mais appelé par Didier Deschamps ?

La dernière de l’année. Pour son ultime liste, communiquée ce jeudi, avant de tourner la page de 2020, Didier Deschamps ne devrait pas chambouler son groupe pour les trois matchs contre le Finlande, le Portugal et la Suède, et même appeler Kylian Mbappé actuellement blessé.

La présence de l’attaquant du PSG est la principale interrogation de cette liste. Touché aux ischio-jambiers, le week-end dernier, en championnat à Nantes (0-3), le prodige de Bondy a été contraint de renoncer au déplacement sur la pelouse du RB Leipzig en Ligue des champions. Mais son entraîneur s’est voulu rassurant sur son état de santé. «Je ne pense pas que son absence va durer», a concédé Thomas Tuchel.

Des propos qui ont sûrement dû soulager Deschamps au regard des échéances qui attendent les Tricolores, notamment en Ligue des nations. Dans cet optique, le patron des Bleus ne prendra évidemment aucun risque avec l’ancien monégasque. Il devrait le laisser au repos lors du match amical face aux Finlandais (11 novembre) afin de le préserver. Il aura davantage besoin de lui, trois jours plus tard, à Lisbonne pour le choc décisif contre les champions d’Europe portugais (14 novembre) pour la 1ère place du groupe 3 ainsi que pour affronter les Suédois au Stade de France (17 novembre).

En attaque, Kylian Mbappé sera accompagné des incontournables Antoine Griezmann et Olivier Giroud malgré leurs difficultés dans leur club respectif, mais aussi de Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Anthony Martial et Houssem Aouar laissant peu de place à un retour d’Ousmane Dembélé, qui n’a plus porté le maillot bleu depuis deux ans. A moins que Didier Deschamps décide une nouvelle fois d’élargir son groupe en raison du contexte sanitaire. Mais dans ce cas, Alassane Pléa pourrait être préféré à l’attaquant du Barça.

En revanche, au contraire de Mbappé, Eduardo Camavinga ne devrait pas être de la partie. Victime d’un pépin musculaire, le milieu de terrain rennais ne semble pas suffisamment remis pour rejoindre Clairefontaine. Son absence pourrait profiter à Moussa Sissoko ou Tanguy Ndombélé pour accompagner N’Golo Kanté, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Adrien Rabiot et Corentin Tolisso dans l’entrejeu.

En défense, tout le monde est sur le pont et Deschamps devrait à nouveau faire confiance à Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas, Digne, Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, voire Kurt Zouma. Sauf s’il décide d’incorporer un petit nouveau. Comme Jules Koundé ?