Ligue des champions : Le PSG se brûle les ailes à Leipzig (2-1) et se retrouve en danger

Privé de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s’est incliné, ce mercredi, sur la pelouse du RB Leipzig (2-1) après avoir terminé la rencontre à 9. Le club de la capitale est en mauvaise posture dans la course à la qualification pour les 8es de finale et n’aura pas de droit à l’erreur lors des matchs retour.

Qu’il est loin le Final 8 à Lisbonne. Très loin. Deux mois et demi après avoir écarté le RB Leipzig en demi-finale (3-0), le champion de France n’est plus que l’ombre de l’équipe qui s’était hissée en finale. Certes, les Parisiens n’ont pas été épargnés par les blessures depuis le début de la saison. Mais les absences, notamment celles de ces deux stars en Allemagne, n’expliquent et n’excusent pas tout.

Surtout pas la manière dont les hommes de Thomas Tuchel ont plongé en deuxième période et se sont sabordés pour concéder un second revers après celui concédé au Parc des Princes contre Manchester United (1-2).

Une triste première. Car jamais depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club, Paris n’avait concédé deux défaites en phase de poules. De quoi remettre encore un peu plus en cause l’avenir sur le banc parisien de Tuchel, dont les choix n’en finissent plus d’être pointés du doigt aussi bien en interne que chez les observateurs.

Tout avait pourtant bien commencer pour les coéquipiers de Marquinhos qui ont mis les bons ingrédients d’entrer et réalisé très bonnes quarante premières minutes, peut-être les meilleurs depuis le début de la saison. Et ils ont été récompensés avec l’ouverture du score d’Angel Di Maria, idéalement servi par Moïse Kean (6e). L’Argentin a même eu une balle de break, mais il a vu son penalty repoussé par Peter Gulacsi (15e). Le tournant du match.

Car à cinq minutes de la pause, l’ancien parisien Christopher Nkunku a profité des largesses de la défense de son ancien club pour égaliser (41e). Le début du cauchemar pour Paris qui a sombré au retour des vestiaires. Une main de Presnel Kimpembe a offert un penalty transformé par Emil Forsberg (57e) avant qu’Idrissa Gueye Gueye (69e) puis Kimpembe (90e) ne soient expulsés après avoir écopé d’un deuxième avertissement.

Plus d’informations à venir…